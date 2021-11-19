"Команда встретила тренера в рабочем режиме, тренировались, поздоровались. Чуть-чуть пошутили, сказали, что тренерский штаб побывал в отпуске, теперь будет работать с новыми силами", - цитирует Глушакова ТАСС.
Напомним, Игорь Черевченко покинул "Химки" в конце октября после разгромного поражения от "Динамо" (1:4). После ухода специалиста "Химки" сыграли вничью с "Уралом" (0:0), "Балтикой" в Кубке России (0:0) и проиграли "Крыльям Советов" (0:3). Сегодня пресс-служба "Химок" официально объявила, что Черевченко возвращается на пост главного тренера команды.
Сейчас "Химки" находятся в зоне вылета, у них в активе 12 очков после 14 туров. В нынешнем сезоне подмосковная команда выиграла всего 2 матча.
Глушаков - о возвращении Черевченко в "Химки": чуть-чуть пошутили, сказали, что тренерский штаб побывал в отпуске
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков прокомментировал возвращение тренерского штаба в клуб.
Фото: ФК "Химки"