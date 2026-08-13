"Большинство людей бы в больнице лежали". Мусаев - о травме Боселли

Большинство людей бы в больнице лежали. Серьезно говорю, там просто по картинке, которая была на МРТ, вообще непонятно, как он еще пытался выходить на тренировки. Он проявил характер и рвение, но травма очень непростая.
Сейчас провел тренировку. Возможно, даже будет в заявке на игру", - сказал Мусаев.
Нападающий "Краснодара" Хуан Боселли получил повреждение в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 против казанского "Рубина" (3:1). Уругвайский футболист пропустил игры чемпионата против воронежского "Факела" (3:2) и московского "Спартака" (2:1), а также кубковую встречу с грозненским "Ахматом" (1:1, 5:4 - пенальти).
В субботу, 15 августа, команда Мурада Мусаева примет на своем поле "Ахмат" в рамках 4-го тура РПЛ.
Источник: ФК "Краснодар"