"Большинство людей бы в больнице лежали". Мусаев - о травме Боселли

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о травме нападающего Хуана Боселли.

Фото: ФК "Краснодар"

Большинство людей бы в больнице лежали. Серьезно говорю, там просто по картинке, которая была на МРТ, вообще непонятно, как он еще пытался выходить на тренировки. Он проявил характер и рвение, но травма очень непростая.