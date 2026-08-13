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"Ахмат" объявил об уходе нападающего в аренду

Этот сезон футболист проведет в аренде.
Фото: ФК "Ахмат"
Нападающий "Ахмата" Анас Эль Махрауи проведет текущий сезон на родине в Марокко, сообщает пресс-служба клуба.

Аренда 25-летнего марокканского форварда в клуб "МАС" рассчитана до конца июня 2027 года.

Махрауи пополнил состав "Ахмата" в сентябре прошлого года и заключил долгосрочный контракт. В составе грозненской команды футболист принял участие в 5 официальных матчах, в которых провел на поле всего 78 минут и не отличился голевыми действиями.

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