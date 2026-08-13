"Ахмат" объявил об уходе нападающего в аренду

Этот сезон футболист проведет в аренде.

Фото: ФК "Ахмат"

Нападающий "Ахмата" Анас Эль Махрауи проведет текущий сезон на родине в Марокко, сообщает пресс-служба клуба.



Аренда 25-летнего марокканского форварда в клуб "МАС" рассчитана до конца июня 2027 года.



Махрауи пополнил состав "Ахмата" в сентябре прошлого года и заключил долгосрочный контракт. В составе грозненской команды футболист принял участие в 5 официальных матчах, в которых провел на поле всего 78 минут и не отличился голевыми действиями.