Нападающий "Нижнего Новгорода" Грулев высказался о своей результативности

Первоочередной цели стать лучшим бомбардиром у меня нет. Есть цель, чтобы команда вышла в РПЛ", - цитирует Грулева клубная пресс-служба.
В этом сезоне 27-летний нападающий "Нижнего Новгорода" Вячеслав Грулев записал на свой счет 6 забитых голов в 5 стартовых турах Первой лиги. В бомбардирской гонке Грулев занимает второе место, уступая только форварду костромского "Спартака" Амуру Калмыкову.
По итогам 5 сыгранных туров нижегородская команда набрала 15 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата.