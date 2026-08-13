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Нападающий "Нижнего Новгорода" Грулев высказался о своей результативности

Игрок "Нижнего Новгорода" Вячеслав Грулев прокомментировал свою результативность на старте сезона.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
"Список бомбардиров? Ну, как сказать, смотрю иногда. Но командный успех все равно на первом месте. Банальные слова, но это правда.

Первоочередной цели стать лучшим бомбардиром у меня нет. Есть цель, чтобы команда вышла в РПЛ", - цитирует Грулева клубная пресс-служба.

В этом сезоне 27-летний нападающий "Нижнего Новгорода" Вячеслав Грулев записал на свой счет 6 забитых голов в 5 стартовых турах Первой лиги. В бомбардирской гонке Грулев занимает второе место, уступая только форварду костромского "Спартака" Амуру Калмыкову.

По итогам 5 сыгранных туров нижегородская команда набрала 15 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

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