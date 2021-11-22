Колосков отметил, что применение Fan ID принесло пользу во время чемпионата мира 2018 года. При этом сейчас есть вопросы по целесообразности введения этой системы в чемпионате России, считает почетный президент РФС.
"Fan ID хорошо сработал на чемпионате мира - страну посещало много иностранцев, поэтому нужно было обеспечить дополнительную безопасность на стадионах. А зачем сейчас вводить, если за сезон всего-навсего ходит 2,5-3 миллиона болельщиков? Если для безопасности, то от кого спасаться? 1,5 тысячи приходит на матч, дай бог. <...> Облегченный доступ на стадион? А сейчас чем хуже - купил билеты и пошел на матч. Зачем еще облегчать?" - сказал Колосков.
Напомним, что ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID на массовых спортивных мероприятиях.
Источник: Sport24
Колосков усомнился в необходимости введения Fan ID в РПЛ
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о потенциальном введении системы Fan ID в российской Премьер-Лиге.
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