— Мы, например, спрашивали у "Порту" о возможности купить Радамеля Фалькао. Я лично разговаривал с президентом клуба, который запросил за колумбийца 60 миллионов евро. Ну как мы его возьмем за такие деньги? — рассказал Мухамадиев в интервью "СЭ".
35-летний Фалькао с 2009 по 2011 год играл в "Порту", проведя за команду 87 матчей, забив 72 гола и отдав 17 голевых передач. Затем футболист перешел в "Атлетико", а далее в его карьере были "Монако", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Галатасарай".
Сейчас колумбиец выступает за испанский "Райо Вальекано", где в нынешнем сезоне стал автором пяти голов в 11 матчах.
"Рубин" мог подписать 17-летнего Ромелу Лукаку
Экс-спортдир "Рубина": хотели купить Фалькао, но президент "Порту" запросил 60 миллионов евро
Бывший спортивный директор "Рубина" Мухсин Мухамадиев вспомнил, как клуб хотел подписать тогдашнего нападающего "Порту" Радамеля Фалькао.
Фото: Getty Images