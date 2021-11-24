"Я считаю, что все оправдано, потому что как минимум "Зенит" регулярно играет в Лиге чемпионов и занимает первое место в чемпионате. Задача-минимум при таком раскладе выполнена, и любой клуб был бы рад таким результатам", - сказал Малафеев.
Напомним, что накануне "Зенит" сыграл вничью с "Мальме" в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов (1:1) и лишился шансов на попадание в плей-офф турнира. При этом петербургская команда обеспечила себе третье место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы.
Отметим, что в РПЛ "Зенит" возглавляет турнирную таблицу. В активе команды Сергея Семака 33 очка.
Источник: Metaratings
Малафеев: вложения в "Зенит" оправданы. Любой клуб был бы рад таким результатам
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев ответил на вопрос, оправданы ли средства, которые вкладываются в клуб в последние годы.
Фото: ТАСС