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Малафеев: у "Зенита" нет такой позиции, которую нужно срочно затыкать

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев усомнился в необходимости срочного приобретения футболиста на какую-либо позицию для клуба из Санкт-Петербурга.
Фото: инстаграм Вячеслава Малафеева
"Думаю, что тренерский штаб и руководство клуба знают, что необходимо для усиления команды. Я уверен, уже ведется работа, переговоры по каким-то позициям. Опять же, это зависит от необходимости и возможностей клуба. Нет такой позиции, которую нужно срочно затыкать", - приводит слова Малафеева Metaratings.

"Зенит" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с "Мальме" (1:1). В начале второй половины петербургский клуб получил право на пенальти, но реализовать удар с 11-метровой отметки не сумел нападающий Артем Дзюба. В компенсированное время в ворота "Мальме" был назначен второй пенальти, который реализовал Ярослав Ракицкий.

"Зенит" набрал 4 очка и занимает 3-е место в группе H. Петербургский клуб гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы.

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Теги: Малафеев Зенит
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