"Думаю, что тренерский штаб и руководство клуба знают, что необходимо для усиления команды. Я уверен, уже ведется работа, переговоры по каким-то позициям. Опять же, это зависит от необходимости и возможностей клуба. Нет такой позиции, которую нужно срочно затыкать", - приводит слова Малафеева Metaratings.
"Зенит" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с "Мальме" (1:1). В начале второй половины петербургский клуб получил право на пенальти, но реализовать удар с 11-метровой отметки не сумел нападающий Артем Дзюба. В компенсированное время в ворота "Мальме" был назначен второй пенальти, который реализовал Ярослав Ракицкий.
"Зенит" набрал 4 очка и занимает 3-е место в группе H. Петербургский клуб гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы.
Малафеев: вложения в "Зенит" оправданы. Любой клуб был бы рад таким результатам
Малафеев: у "Зенита" нет такой позиции, которую нужно срочно затыкать
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев усомнился в необходимости срочного приобретения футболиста на какую-либо позицию для клуба из Санкт-Петербурга.
Фото: инстаграм Вячеслава Малафеева