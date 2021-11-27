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Источник: Рангник может взять Баринова с собой в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов может перебраться в "МЮ".
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, в случае если Ральф Рангник возглавит "Манчестер Юнайтед", одной из целей манкунианцев на зимнее трансферное окно может стать Дмитрий Баринов.

Напомним, ранее сообщалось, что Рангник временно возглавит клуб до конца сезона. По окончанию этого периода он может остаться в "МЮ" в качестве консультанта или в иной должности.

Стоимость Дмитрия Баринова оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.

Источник: "Чемпионат" со ссылкой на Talksport


Теги: Рангник Баринов Манчестер Юнайтед Локомотив Зарубежные трансферы Российские трансферы
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