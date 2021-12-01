Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Тоттенхэм
22:30
БрентфордНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
АрсеналНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Торино
20:30
ЭмполиНе начат
Лацио
22:45
УдинезеНе начат

"Они обещали одно, а в итоге меня кинули". Газизов - о руководстве "Спартака"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, как относится к "Спартаку", в котором работал в 2020 году.
Фото: "Уфа"
Газизов ответил на вопрос, получает ли он удовольствие, когда "Уфа" отбирает очки у "Спартака".

"Мой спор не со "Спартаком", а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чем тут "Спартак"? Это большая народная команда. Нет ли обиды? Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело", - сказал Газизов.

Напомним, что Газизов занял пост гендиректора "Спартака" летом 2020 года. В декабре он оставил эту должность.

Отметим, что ранее "Уфа" сыграла вничью со "Спартаком" в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Газизов УФА Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Мурзагулов - о пенальти в матче со "Спартаком": у Соболева оказались выдающиеся актерские способности 1
Газизов: может ли Агаларов заиграть в "Спартаке"? А что, у нас "Спартак" - это особый критерий? 3
СМИ: Рангник получит бонус в 10 млн евро, если уговорит Холланда перейти в "МЮ" 3
Кутепов: если меня зовут играть - я пойду играть. ЦСКА, "Зенит" - неважно 13
Агент Бистровича отреагировал на слухи о предложениях европейских клубов по аренде игрока
Кутепов - о разгромном поражении от "Зенита": не могу объяснить, что произошло в этом матче 1
Ибрагимович: если Пиоли обновил контракт с "Миланом", то и я продлю
Гвардиола сообщил, кого считает лучшим игроком АПЛ
Кутепов прокомментировал данные о том, что получает в "Спартаке" 2,3 млн евро в год 8
Газизов: на месте болельщиков "Спартака" я тоже был бы недоволен руководством клуба
Салах рассказал о своих целях на нынешний сезон
Кутепов - о критике со стороны Витории: нельзя так засаживать своих игроков публично 4
Кутепов: сидеть на скамейке в "Спартаке" я не согласен, мне нужно играть 14
"Они обещали одно, а в итоге меня кинули". Газизов - о руководстве "Спартака" 3
Кэррик: Роналду не вступает в прессинг? Возможно, это миф
Вратарь "Факела" Свинов вскоре пройдет медосмотр для "Спартака" 1
Гвардиола оценил работу Джеррарда в "Астон Вилле"
Гаврилов: Соболеву нужно прийти в нормальные кондиции и наладить сыгранность с партнерами по "Спартаку"
Шевченко отреагировал на поражение "Дженоа" от "Милана" 1
Газизов рассказал, может ли "Уфа" прекратить существование из-за финансовых проблем
Клопп прокомментировал разгромную победу "Ливерпуля" над "Эвертоном"
Газизов: мои отношения с Федуном и Заремой закончились после того, как они перестали выполнять наши договоренности 4
Дубль Салаха помог "Ливерпулю" обыграть "Эвертон" в матче АПЛ
"ПСЖ" потерял очки в матче с "Ниццей" 2
Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"
"Дженоа" Шевченко с разгромным счетом уступил "Милану"
Мхитарян: новая позиция мне нравится, я больше играю с мячом
Фанаты ЦСКА покинут трибуны на матче с "Крыльями Советов" в знак протеста 12
Источник: "Уфа" предложила клубам РПЛ подписать защитника Журавлева 2
Месси представил "Золотой мяч" на матче "ПСЖ" с "Ниццей" в Париже (фото)
Все новости
-