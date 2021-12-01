Газизов ответил на вопрос, получает ли он удовольствие, когда "Уфа" отбирает очки у "Спартака".
"Мой спор не со "Спартаком", а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чем тут "Спартак"? Это большая народная команда. Нет ли обиды? Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело", - сказал Газизов.
Напомним, что Газизов занял пост гендиректора "Спартака" летом 2020 года. В декабре он оставил эту должность.
Отметим, что ранее "Уфа" сыграла вничью со "Спартаком" в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Источник: Спорт-Экспресс
"Они обещали одно, а в итоге меня кинули". Газизов - о руководстве "Спартака"
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, как относится к "Спартаку", в котором работал в 2020 году.
Фото: "Уфа"