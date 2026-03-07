Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Лидеры "Реала" пропустят матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Участие Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" исключено.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
По информации журналиста Марио Кортегана, оба игрока не успеют восстановиться к ближайшей встрече с английским клубом. При этом медицинский штаб "Реала" рассчитывает подготовить игроков к ответной игре.

Наиболее вероятным сроком возвращения Беллингема на поле называется 22 марта - в этот день мадридцы проведут дерби с "Атлетико".

Первая встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится 11 марта в Мадриде.

