По информации источника, форвард успеет восстановиться ко встрече следующего тура РПЛ с петербургским "Зенитом". Игра 18-го тура, которая станет заключительной для команд в 2021 году, состоится 12 декабря на "ВТБ Арене".
Нападающий Клинтон Н'Жи выступает за "Динамо" с 2019 года. В текущем сезоне 28-летний камерунец провел 15 матчей во всех турнирах, на его счету 3 голевые передачи. Последний раз Н'Жи выходил на поле 21 ноября в матче с тульским "Арсеналом" (5:1).
"Динамо" занимает 2-е место в таблице РПЛ, набрав в 17 матчах 35 очков. "Бело-голубые" отстают от "Зенита" на 2 очка.
Источник: Metaratings
Источник: Н'Жи сможет сыграть с "Зенитом"
Нападающий "Динамо" Клинтон Н'Жи пропустил матч 17-го тура РПЛ с "Уфой" из-за проблем с голеностопом.
Фото: ФК "Динамо"