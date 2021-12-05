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Источник: Н'Жи сможет сыграть с "Зенитом"

Нападающий "Динамо" Клинтон Н'Жи пропустил матч 17-го тура РПЛ с "Уфой" из-за проблем с голеностопом.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, форвард успеет восстановиться ко встрече следующего тура РПЛ с петербургским "Зенитом". Игра 18-го тура, которая станет заключительной для команд в 2021 году, состоится 12 декабря на "ВТБ Арене".

Нападающий Клинтон Н'Жи выступает за "Динамо" с 2019 года. В текущем сезоне 28-летний камерунец провел 15 матчей во всех турнирах, на его счету 3 голевые передачи. Последний раз Н'Жи выходил на поле 21 ноября в матче с тульским "Арсеналом" (5:1).

"Динамо" занимает 2-е место в таблице РПЛ, набрав в 17 матчах 35 очков. "Бело-голубые" отстают от "Зенита" на 2 очка.

Источник: Metaratings


Теги: Динамо Нжи
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