Газизов отметил, что его не устраивает решение суда. По словам бывшего гендиректора "Спартака", он намерен и дальше добиваться выплат от клуба.
"Нас не устраивает решение суда. Есть соглашение, по которому я ушел из клуба - при этом оно всех устроило. Подадим жалобу в кассационный суд", - сказал Газизов.
Напомним, что ранее Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку", в котором требовалось взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального ущерба. Затем Верховный суд Башкирии отменил данное решение. Таким образом были удовлетворены ходатайства "Спартака". Сегодня стало известно, что Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме.
Источник: Чемпионат
Газизов прокомментировал решение суда, отказавшего ему в выплатах от "Спартака"
Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о решении суда, отказавшего ему в удовлетворении в полном объеме требований от московского клуба.
Фото: "Уфа"