Согласно информации источника, повреждение, которое Ларссон получил на одной из тренировок, не возволит ему сыграть в матче Лиги Европы с "Легией" и во встрече РПЛ с "Сочи". Отмечается, что медицинский штаб "Спартака" вынес такое решение по итогам дополнительного обследования футболиста.
Матч "Легия" - "Спартак" пройдет завтра, 9 декабря, в рамках шестого тура групповой стадии Лиги Европы. Начало игры - в 20.45 мск.
Встреча с "Сочи" пройдет 13 декабря. Команды сыграют в матче 18-го тура чемпионата России.
Источник: Metaratings
Источник: Ларссон пропустит матчи "Спартака" с "Легией" и "Сочи"
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон пропустит ближайшие матчи команды.
Фото: "Спартак"