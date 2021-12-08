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Источник: Ларссон пропустит матчи "Спартака" с "Легией" и "Сочи"

Форвард "Спартака" Джордан Ларссон пропустит ближайшие матчи команды.
Фото: "Спартак"
Согласно информации источника, повреждение, которое Ларссон получил на одной из тренировок, не возволит ему сыграть в матче Лиги Европы с "Легией" и во встрече РПЛ с "Сочи". Отмечается, что медицинский штаб "Спартака" вынес такое решение по итогам дополнительного обследования футболиста.

Матч "Легия" - "Спартак" пройдет завтра, 9 декабря, в рамках шестого тура групповой стадии Лиги Европы. Начало игры - в 20.45 мск.

Встреча с "Сочи" пройдет 13 декабря. Команды сыграют в матче 18-го тура чемпионата России.

Источник: Metaratings


Теги: Спартак Ларссон
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