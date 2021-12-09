— Это оценка болельщиков. Наверное, у "Динамо" фанатов больше. Было очевидно, что если будет такое голосование
Захарян, Агаларов и Тюкавин — они все достойны. Все большие молодцы. Дальнейшего им роста, а самое главное — без травм, — цитирует Газизова "Чемпионат".
Победителем награды "Первая пятёрка" стал полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян. Эта награда вручается лучшему молодому игроку в России за год. Форвард "Уфы" Гамид Агаларов занял второе место.
В следующем туре чемпионата России "Уфа" сыграет в гостях против московского "Локомотива". Матч состоится 12 декабря и закроет для уфимцев 2021 год.
Отец Агаларова — о результатах "Первой пятёрки": Поздравляю Захаряна с победой. Второе место — достойное
"Наверное, у "Динамо" фанатов больше". Газизов — о втором месте Агаларова в "Первой пятерке"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал итоги голосования за премию "Первая пятёрка".
Фото: ФК "Уфа"