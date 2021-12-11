— Думаю, его футбольная карьера уже закончена. Конечно, он был профессиональным футболистом, но сейчас он уже не тот, — рассказала Мамаева в интервью "РБ Спорту".
33-летний Мамаев в нынешнем сезоне провёл лишь шесть матчей во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Полузащитник долгое время восстанавливался после травмы. Контракт российского футболиста с "Ростовом" истекает в конце сезона.
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Алана Мамаева — о карьере бывшего мужа: думаю, она уже закончена
Алана Мамаева, бывшая супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, высказалась о карьере игрока.
Фото: ФК "Ростов"