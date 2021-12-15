Экс-полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о футболистах "Спартака".
"Если говорить глобально, дело в "Спартаке" даже не в тренере, основная проблема – материал на поле. Если его нет – ничего и не будет. Везут разный мусор за миллионы! Они не нужны там, в Европе, а сюда за, повторюсь, за миллионы едут и не оправдывают их", - сказал Гаврилов.
Напомним, что московский "Спартак" располагается на девятой строчке чемпионата России. Спартаковцы набрали 23 очка за 18 матчей.
Кроме того, московский клуб сумел выйти в стадию 1/8 Лиги Европы.
Источник: РБ-Спорт
Гаврилов - об игроках "Спартака": везут разный мусор за миллионы!
Бывший полузащитник красно-белых Юрий Гаврилов поделился мнением об игроках московского клуба.
Фото: sports.ru