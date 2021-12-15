Зиньковский: была мечта попасть в топ-клуб Европы. Думаю, сейчас тяжело это сделать

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский рассказал о том, мог ли покинуть самарский клуб в последние годы.

Фото: ФК "Крылья Советов"





Была мечта попасть в топ-клуб Европы. Думаю, сейчас тяжело это сделать", - цитирует Зиньковского



В нынешнем сезоне Зиньковский провел 18 матчей за "Крылья" в РПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач. Кроме того, в этом году он впервые попал в расширенный список сборной.



В ноябре этого года стало известно, что Зиньковский продлил контракт с самарцами. Его предыдущее соглашение истекало в декабре. Текущая стоимость Зиньковского оценивается порталом Transfermarkt в 2.5 млн евро. "Сколько раз мог уйти из "Крыльев"? Достаточно. В прошлом году в несколько клубов мог перейти. После окончания сезона-2019/20 и вылета в ФНЛ был выбор - уходить или остаться. Так получилось, остался, уговорили.Была мечта попасть в топ-клуб Европы. Думаю, сейчас тяжело это сделать", - цитирует Зиньковского "Матч ТВ" В нынешнем сезоне Зиньковский провел 18 матчей за "Крылья" в РПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач. Кроме того, в этом году он впервые попал в расширенный список сборной.В ноябре этого года стало известно, что Зиньковский продлил контракт с самарцами. Его предыдущее соглашение истекало в декабре. Текущая стоимость Зиньковского оценивается порталом Transfermarkt в 2.5 млн евро.