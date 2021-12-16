"Увольнение Руя Витории - большая ошибка руководства "Спартака". По российским меркам, это специалист очень высокого уровня. После зимней паузы его работа начала бы давать плоды, «Спартак» бы поднялся в топ-3 РПЛ.
Витории вообще надо поставить памятник. Работать в таких условиях не сможет ни один нормальный тренер", - приводит слова Петржелы Sport24.
Напомним, "Спартак" вчера официально объявил об увольнении португальца из клуба. Ожидается, что его сменит итальянский специалист Паоло Ваноли, работавший ранее в штабе Антонио Конте в "Челси" и "Интере". Официальная презентация должна состояться 17 декабря.
Красно-белые после 18 туров РПЛ занимают 9-ю строчку, набрав 23 очка. Отрыв от первого места составляет 15 очков. При этом "Спартак" с 1-го места вышел в плей-офф Лиги Европы, обойдя в группе "Наполи", "Лестер" и "Легию".
Петржела: увольнение Витории - большая ошибка руководства "Спартака". Ему вообще надо поставить памятник
Фото: ТАСС