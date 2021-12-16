"В ЦСКА я потренировался две недели, и мне сказали: "Ты такой же, как наши ребята. Зачем нам менять тебя на… Если бы ты был сильнее и лучше…" Ну ничего, потом поехали в "Чертаново" и остались там", - цитирует Зиньковского "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Зиньковский провел 18 матчей за "Крылья" в РПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач. Кроме того, в этом году он впервые попал в расширенный список сборной.
В ноябре этого года стало известно, что Зиньковский продлил контракт с самарцами. Его предыдущее соглашение истекало в декабре. Текущая стоимость Зиньковского оценивается порталом Transfermarkt в 2.5 млн евро.
Зиньковский: в ЦСКА потренировался две недели и мне сказали: "Ты такой же, как наши ребята"
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский рассказал, что мог поступить в академию ЦСКА в начале карьеры.
Фото: ФК "Крылья Советов"