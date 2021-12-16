"Сейчас он находится в аренде в "Ахмате" до конца сезона, в контракте нет пункта выкупа от грозненского клуба. Не могу точно сказать, вернётся ли он в "Локомотив", - приводит слова Тимофеева "Metaratings".
Лысцов перебрался в "Локомотив" из "Крыльев Советов" в прошлом году. Сумма трансфера составила порядка 1 млн евро. В итоге защитник сыграл всего 7 матчей за "железнодорожников" и этим летом перебрался в аренду в "Ахмат".
В этом сезоне на счету Лысцова 12 матчей в РПЛ и 1 забитый мяч.
Агент: не могу сказать, вернется ли Лысцов в "Локомотив"
Агент Игорь Тимофеев, представляющий интересы защитника "Локомотива" Виталия Лысцова, рассказал, планирует ли его клиент возвращаться в Москву из аренды в "Ахмате".
Фото: ФК "Локомотив"