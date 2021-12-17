Агент сообщил, что разговоров о продлении контракта с "Зенитом" не было. При этом, если до 1 января петербуржцы не предложат пролонгировать соглашение, защитник перейдет в другой клуб, отметил Дудченко.
"Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет - это "Зенит". Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение", - сказал агент.
Отметим, что контракт Ракицкого с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: РБ Спорт
Агент Ракицкого заявил о готовности игрока уйти из "Зенита"
Максим Дудченко, агент защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, высказался о ситуации с продлением контракта игрока.
Фото: "Зенит"