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Агент Ракицкого заявил о готовности игрока уйти из "Зенита"

Максим Дудченко, агент защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, высказался о ситуации с продлением контракта игрока.
Фото: "Зенит"
Агент сообщил, что разговоров о продлении контракта с "Зенитом" не было. При этом, если до 1 января петербуржцы не предложат пролонгировать соглашение, защитник перейдет в другой клуб, отметил Дудченко.

"Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет - это "Зенит". Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение", - сказал агент.

Отметим, что контракт Ракицкого с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона.

Источник: РБ Спорт


Теги: Ракицкий Зенит
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