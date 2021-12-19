Ранее в СМИ появилась информация, что к футболисту проявляют интерес "Зенит", ЦСКА и "Краснодар".
"Официальных предложений не было. Если бы они были, я бы сказал. А так, как предложений нет - это все слухи", - цитирует Газизова Metaratings.
Защитник Юрий Журавлев выступает за "Уфу" с лета 2021 года. В текущем сезоне воспитанник "Кубани" провел за башкирский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 голевые передачи. Контракт Журавлева с "Уфой" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 500 тыс евро.
Источник: "Зенит", ЦСКА и "Краснодар" интересуются защитником "Уфы" Журавлевым
Газизов отреагировал на слухи об интересе трех клубов РПЛ к Журавлеву
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на слухи вокруг защитника команды Юрия Журавлева.
Фото: ФК "Уфа"