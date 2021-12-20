Кечинов отметил, что Черчесов умеет поддерживать дисциплину в команде и мотивировать игроков. По его словам, этот тренер был бы хорошим вариантом для "Спартака".
"Я вообще считаю его хорошим специалистом. Да, может быть, не получаются какие-то детали, построить игру, как хочется, но, если говорить о какой-то мотивации и дисциплине в команде, то это всегда на высоком уровне. Хороший ли вариант для "Спартака"? Я считаю, что да, конечно", - сказал Кечинов.
Напомним, что сегодня, 20 декабря, Черчесов возглавил "Ференцварош". Главным тренером "Спартака" на прошлой неделе был назначен итальянец Паоло Ваноли.
Источник: Матч ТВ
Кечинов: Черчесов был бы хорошим вариантом для "Спартака"? Да, конечно
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов ответил на вопрос, подошел ли бы Станислав Черчесов для работы в должности главного тренера "красно-белых".
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