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Агент Хендрикса опроверг информацию об интересе со стороны "Химок"

Фулько ван Куперен, агент полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса, заявил, что его клиент не будет отдан в аренду "Химкам".
Фото: ФК "Спартак"
Ранее в СМИ появилась информация, что у Хендрикса существует вариант с арендой в подмосковный клуб.

"Это полностью фэйковые новости", - приводит слова агента РБ Спорт.

Полузащитник Йоррит Хендрикс перешел в "Спартак" в январе текущего года из ПСВ. В текущем сезоне Хендрикс провел в составе "красно-белых" 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Йоррита Хендрикса со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года, портал transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 2,5 млн евро. Всего за "Спартак" Хендрикс сыграл в 22 матчах.

Генич: Хендрикс - главный кандидат на выход в "Спартаке"


Теги: Хендрикс Спартак Химки
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