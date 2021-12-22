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Гранада
21:00
АтлетикоНе начат
П1 6X 4.1П2 1.58
Атлетик
23:30
Реал МадридНе начат
П1 3.15X 3.4П2 2.34

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сассуоло
0 - 2
Болонья2 тайм
П1 21X 7П2 1.13
Венеция
1 - 1
Лацио2 тайм
П1 17X 5П2 1.22
Интер
20:30
ТориноНе начат
П1 1.32X 5.6П2 9.6
Верона
20:30
ФиорентинаНе начат
П1 3X 3.6П2 2.34
Рома
20:30
СампдорияНе начат
П1 1.54X 4.5П2 5.8
Наполи
22:45
СпецияНе начат
П1 1.3X 6П2 9.8
Эмполи
22:45
МиланНе начат
П1 3.9X 3.9П2 1.9

Чемпионат Франции. Лига 1

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Монпелье
23:00
АнжеНе начат
П1 2X 3.55П2 3.85
Клермон
23:00
СтрасбурНе начат
П1 3.65X 3.4П2 2.13
Труа
23:00
БрестНе начат
П1 2.6X 3.15П2 3
Лион
23:00
МетцНе начат
П1 1.38X 5.4П2 7.6
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23:00
ЛилльНе начат
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Марсель
23:00
РеймсНе начат
П1 1.6X 4П2 6
Ницца
23:00
ЛансНе начат
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В "Крыльях" прокомментировали информацию о запросах "Локомотива" и "Зенита" по Сергееву

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал информацию об интересе "Локомотива" и "Зенита" к форварду Ивану Сергееву.
Фото: "Крылья Советов"
Ранее СМИ сообщили, что "Локо" и "Зенит" запросили у "Крыльев" информацию об условиях потенциального трансфера Сергеева.

Корниленко опроверг информацию прессы. По его словам, "Крылья" не контактировали с указанными клубами по вопросу перехода игрока.

"В клуб никто на данный момент не обращался. Мы ни с кем не контактировали", - сказал Корниленко.

Напомним, ранее данные об интересе к Сергееву со стороны "Локомотива" опроверг Томас Цорн, занимающий пост спортивного директора московского клуба.

Источник: Metaratings


Теги: Корниленко Крылья Советов Сергеев Зенит Локомотив
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