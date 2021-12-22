Ранее СМИ сообщили, что "Локо" и "Зенит" запросили у "Крыльев" информацию об условиях потенциального трансфера Сергеева.
Корниленко опроверг информацию прессы. По его словам, "Крылья" не контактировали с указанными клубами по вопросу перехода игрока.
"В клуб никто на данный момент не обращался. Мы ни с кем не контактировали", - сказал Корниленко.
Напомним, ранее данные об интересе к Сергееву со стороны "Локомотива" опроверг Томас Цорн, занимающий пост спортивного директора московского клуба.
Источник: Metaratings
В "Крыльях" прокомментировали информацию о запросах "Локомотива" и "Зенита" по Сергееву
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал информацию об интересе "Локомотива" и "Зенита" к форварду Ивану Сергееву.
Фото: "Крылья Советов"