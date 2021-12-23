Агент Петреску: Дан готов возглавить клуб из любой российской лиги

Николай Пырнэу, агент бывшего наставника "Кубани" и "Динамо" Дана Петреску, высказался о желании тренера работать в России.
Фото: РИА Новости
Напомним, ранее сообщалось, что в контракте Петреску с "ЧФР Клуж" содержится пункт, который позволяет ему покинуть клуб без компенсации, если ему поступит предложение из России.

Агент Петреску подтвердил эту информацию. При этом, по его словам, пока к Петреску российские клубы не обращались.

"На данный момент из России на нас никто не выходил. Никаких предложений нет. Но как только появится возможность возглавить российский клуб, Дан сразу же бесплатно покинет "ЧФР Клуж". <...> Он готов возглавить клуб любой российской лиги, вопрос о топ-командах не стоит", - сказал агент.

Источник: Sport24


Теги: Петреску
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