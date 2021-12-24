Государственный инвестиционный фонд из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investment Company планирует финансировать московский "Спартак" в объеме 25-30 миллионов евро в год, сообщают СМИ. По данным источника, такой объем материальной поддержки красно-белых будет реализовываться фондом в случае приобретения доли в акциях клуба на первоначальном этапе сотрудничества. Сообщается, что более точные цифры и иные детали условий финансирования будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров.
Ранее появлялась информация, что эмиратский фонд Mubadala Investment Company, связанный с владельцем "Манчестер Сити" компанией City Football Group, планирует выкупить 20% акций московского "Спартака". По итогам осенней части Российской премьер-лиги красно-белые набрали 23 очка в 18 матчах и занимают девятое место в турнирной таблице, при этом москвичи пробились в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в своем квартете в ходе группового этапа.
Источник: Metaratings.ru
Источник: эмиратский фонд планирует вкладывать в "Спартак" 25-30 миллионов евро в год
СМИ назвали вероятные объемы финансирования московского "Спартака" от эмиратского фонда Mubadala Investment Company в случае покупки доли в клубе.
Фото: РПЛ