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Дмитрий Кузнецов: конечно, я готов возглавить ЦСКА. Давайте посмотрим, как Березуцкий будет работать на сборах

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал ситуацию в команде.
Фото: ПФК ЦСКА
- Стоит ли руководству задуматься о смене тренера? У него есть результат - четвертое место. Да, игры нет. Давайте подождем, посмотрим, как Березуцкий будет работать на сборах, и что из этого получится. Нельзя быстро срубать деревья, так же и в этой ситуации. Ему надо дать шанс. Готов ли я возглавить ЦСКА? Конечно, да. Такие предложения не поступают каждый день. Тем более, это мой клуб. Я здесь провел около десяти лет. У меня очень хорошие отношения с болельщиками, - передает слова Кузнецова "РБ Спорт".

39-летний экс-защитник ЦСКА Алексей Березуцкий занял пост главного тренера красно-синих в июне 2021 года, перед началом текущего сезона. Под руководством Березуцкого "армейцы" провели 20 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых одержали 11 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 6 поражений. По итогам осеннего этапа Российской премьер-лиги ЦСКА занимает четвертое место, набрав в 18 сыгранных матчах 30 очков. При этом красно-синие делят 10-11 места по количеству забитых голов (21), но являются лучшей командой чемпионата по числу пропущенных (16).


Теги: ЦСКА Березуцкий А Кузнецов
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