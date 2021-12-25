По данным источника, Сергеев в ближайшее время примет решение о своем будущем. Сейчас обсуждаются варианты продолжения карьеры форварда.
Отмечается, что на Сергеева претендуют "Зенит" и "Локомотив".
Напомним, сегодня СМИ сообщили, что "Рубин" ведет переговоры о трансфере нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Заменить 33-летнего форварда в петербургском клубе может Иван Сергеев.
Нападающий Иван Сергеев выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 18 матчей в РПЛ и 2 игры в Кубке России, на его счету 8 голов и 6 результативных передач. В общей сложности за самарский клуб Сергеев сыграл в 66 матчах и забил 51 мяч. Контракт Ивана с "Крыльями" рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость в 2,3 млн евро.
Источник: Metaratings
Источник: Сергеев покинет "Крылья Советов". Им интересуются два клуба РПЛ
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Фото: ПФК "Крылья Советов"