Источник: Сергеев покинет "Крылья Советов". Им интересуются два клуба РПЛ

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Фото: ПФК "Крылья Советов"





Отмечается, что на Сергеева претендуют "



Напомним, сегодня СМИ сообщили, что "



Нападающий Иван Сергеев выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 18 матчей в РПЛ и 2 игры в Кубке России, на его счету 8 голов и 6 результативных передач. В общей сложности за самарский клуб Сергеев сыграл в 66 матчах и забил 51 мяч. Контракт Ивана с "Крыльями" рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость в 2,3 млн евро.



Источник: По данным источника, Сергеев в ближайшее время примет решение о своем будущем. Сейчас обсуждаются варианты продолжения карьеры форварда.Отмечается, что на Сергеева претендуют " Зенит " и " Локомотив ".Напомним, сегодня СМИ сообщили, что " Рубин " ведет переговоры о трансфере нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Заменить 33-летнего форварда в петербургском клубе может Иван Сергеев.Нападающий Иван Сергеев выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 18 матчей в РПЛ и 2 игры в Кубке России, на его счету 8 голов и 6 результативных передач. В общей сложности за самарский клуб Сергеев сыграл в 66 матчах и забил 51 мяч. Контракт Ивана с "Крыльями" рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость в 2,3 млн евро.Источник: Metaratings