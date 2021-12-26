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"Зенит" после зимнего перерыва обсудит с фанатами введение Fan ID

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что в клубе планируют изучить вопрос введения паспорта болельщика.
"Нам надо внимательно изучить этот вопрос со всеми болельщиками, в том числе и с представителями фанатских объединений. У нас есть традиционная встреча с болельщиками после зимнего перерыва, на которой и обсудим это", - цитирует Медведева "ТАСС".

Напомним, 17 декабря стало известно, что закон о введении Fan ID был принят в 3-м чтении. Fan ID - это электронный паспорт болельщика, в который будет заноситься история действий его обладателей на спортивных мероприятиях.

После этого члены объединения болельщиков "Ландскрона" объявили, что весь фанатский актив принял решение отказаться от оформления Fan iD, подчеркнув, что мера является необоснованной и непрозрачной.

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ после 18 туров. В активе подопечных Сергея Семака 38 очков, а отрыв от "Динамо", идущего вторым, составляет 2 очка.


Теги: Зенит Медведев
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