"Рано Захаряну уезжать в Европу. Даже если он поедет в "Реал", то от него сразу будут ждать, что он начнёт удивлять, сразу будут требовать от него результат. Ехать туда, чтобы сидеть в запасе, зачем? В 18 лет надо набирать форму, получать игровую практику, а не сидеть на скамейке", - цитирует Колыванова "Metaratings".
Напомним, вчера появилась информация, что "Реал" начал работу над трансфером Захаряна. Сообщалось, что в ноябре агент Срджан Еремич и представитель Луки Модрича Владо Лемич прилетали в Москву и общались со спортивным директором "Динамо" Желько Бувачем на предмет возможного перехода Захаряна.
В текущем сезоне Захарян сыграл за бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач. Также в сентябре он дебютировал за сборную России в матче отборочного этапа ЧМ-2022 против Хорватии (0:0). В этом году полузащитнику исполнилось 18 лет.
Колыванов: Захаряну рано уезжать в Европу. Ехать туда, чтобы сидеть в запасе, зачем?
Экс-главный тренер "Уфы" Игорь Колыванов прокомментировал слухи об интересе мадридского "Реала" к полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну.
Фото: ФК "Динамо"