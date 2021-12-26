- Как могут болельщики уважать Дзюбу, когда его команда бьется в мороз с "Динамо", а он выкладывает фотографии с Мальдив? За такие вещи в серьезных клубах вообще-то штрафуют на приличную сумму. Роналду такие вещи себе не позволял. А игрок сборной Италии прилетел на финал Евро-2020 в Лондон на костылях, поддержать партнеров, - цитирует Сафонова "Советский спорт".
Матч 18 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Зенит" (1:1), завершивший для сине-бело-голубых осеннюю часть текущего сезона, состоялся 12 декабря. В этой игре решалось, кто из соперников останется на зиму на первой строчке турнирной таблицы, ничейный исход позволил сохранить лидерство в чемпионате "Зениту" с 2-очковым отрывом от конкурента. Нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба, пропустивший игру по состоянию здоровья, раньше своих партнеров уехал в отпуск; утром в день матча в сети появились фотографии, на которых футболист вместе со своей семьей кормит скатов на Мальдивских островах.
Агент Сафонов: как могут болельщики уважать Дзюбу, когда "Зенит" бьется с "Динамо", а он выкладывает фото с Мальдив?
Футбольный агент Алексей Сафонов раскритиковал нападающего "Зенита" Артема Дзюбу за ранний отъезд в отпуск.
Фото: РИА Новости