Семин отметил, что в 2021 году Захарян прогрессировал вместе с "Динамо".
"Лучший игрок 2021 года - Захарян, наверное. Очень молодой, за этот период с каждым матчем играет всё лучше. Его команда занимает хорошую позицию, прогрессирует, и Арсен вместе с командой. Игрок находится в национальной сборной, имеет основную позицию", - сказал Семин.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 18-летний Захарян провел 17 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
"Динамо", набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров.
Источник: Чемпионат
Семин рассказал, кого считает лучшим игроком РПЛ в 2021 году
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин назвал полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна лучшим игроком РПЛ в 2021 году.
Фото: "Российская газета"