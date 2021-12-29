По информации источника, переговоры о приобретении правого защитника ведут "Крылья Советов". Констанца должен заменить покинувшего команду алжирского защитника Мехди Зеффана.
В агентстве LA Football Consulting, представляющем интересы Фернандо подтвердили, что к их клиенту есть интерес от одного клуба из России. Отмечается, что спортивный директор самарцев Сергей Корниленко присутствовал на домашнем матче "Шерифа" с "Интером" (1:3) в Лиге чемпионов.
Защитник Фернандо Констанца выступает за "Шериф" с февраля 2021 года. В текущем сезоне 23-летний бразилец провел 14 матчей в чемпионате Молдавии, а также 6 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов. На его счету 1 забитый мяч и 4 голевые передачи. На родине Констанца выступал за "Ботафого".
Источник: Metaratings
Защитник молдавского "Шерифа" Констанца может перейти в "Крылья Советов"
Защитник "Шерифа" Фернандо Констанца может продолжить карьеру в Российской Премьер-лиге.
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