- Клуб поступил достойно. "Локомотив" выбрал европейский вектор. Они не бросили игрока, в травме которого они и виноваты. Делают всё, чтобы он поправился. Боря работает как тигр. Очень профессионально. Врачи говорят, что зимой он будет работать в общей группе. Надеемся, что так оно и будет. После истечения контракта решать Плутнику. Бориса могут пригласить на должность клуба, где он будет полезен. На мой взгляд, Боря смог бы быть спортивным директором. У него есть нужное образование. Он мог бы быть связующим звеном между командой и высшим руководством, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее официальный твиттер московского "Локомотива" сообщил о продлении контракта с 35-летним правым защитником Борисом Ротенбергом-младшим. Футболист выступает за "железнодорожников" с августа 2016 года, но его последний на данный момент выход на поле в официальной игре состоялся в декабре 2018 года, после чего Ротенберг пропустил три года из-за травм различного характера. Борис провел в футболке "Локомотива" больше матчей, чем в каком-либо другом клубе - 17 во всех турнирах, из них 10 в Российской премьер-лиге, но результативными действиями не отметился. Также на его счету есть 16 матчей за "Аланию" и по 15 за московское "Динамо" и "Ростов".
"Локомотив" объявил о продлении контракта с Ротенбергом, не игравшим с 2018 года
Селюк - о продлении контракта Ротенберга: Боря работает как тигр, чтобы зимой быть в общей группе
Агент 35-летнего защитника московского "Локомотива" Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал продление контракта своего клиента до конца текущего сезона.
Фото: "Инсайдеры"