— Это неправда, — приводит слова Зеленова "СЭ".
Ранее появилась информация, что 24-летний нападающий софийского ЦСКА Хорди Кайседо входит в сферу интересов московского "Спартака", который собирается следить за футболистом на ближайших сборах.
В декабре "Спартак" объявил о приобретении нападающего "Шарлеруа" Шамара Николсона.
В "Спартаке" отреагировали на интерес к форварду софийского ЦСКА
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал интерес клуба к нападающему софийского ЦСКА Хорди Кайседо.
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