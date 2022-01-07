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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Бетис1 тайм
П1 2.75X 2.88П2 2.75
Севилья
18:15
ХетафеНе начат
П1 1.65X 3.6П2 6.6
Алавес
20:30
АтлетикНе начат
П1 4.2X 3.3П2 1.99
Осасуна
20:30
КадисНе начат
П1 1.71X 3.6П2 5.6
Вильярреал
23:00
АтлетикоНе начат
П1 2.85X 3.15П2 2.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Венеция
0 - 3 0 3
Милан2 тайм
Эмполи
16:30
СассуолоНе начат
П1 2.65X 3.7П2 2.43
Наполи
18:30
СампдорияНе начат
П1 1.45X 4.8П2 7
Удинезе
18:30
АталантаНе начат
П1 5X 4.3П2 1.63
Дженоа
20:30
СпецияНе начат
П1 2.2X 3.15П2 3.75
Рома
20:30
ЮвентусНе начат
П1 3.45X 3.2П2 2.28
Интер
22:45
ЛациоНе начат
П1 1.38X 5.4П2 8
Верона
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.36X 5.4П2 8.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
17:30
КёльнНе начат
П1 2.75X 3.45П2 2.6
Бохум
19:30
ВольфсбургНе начат
П1 3.45X 3.25П2 2.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брест
0 - 1 0 1
Ницца2 тайм
П1 8X 3П2 1.62
Монпелье
17:00
ТруаНе начат
Метц
17:00
СтрасбурНе начат
П1 4.7X 3.85П2 1.77
Анже
17:00
Сент-ЭтьенНе начат
Клермон
17:00
РеймсНе начат
П1 2.48X 3.05П2 3.25
Нант
19:05
МонакоНе начат
П1 3.9X 3.45П2 2.04
Лион
22:45
ПСЖНе начат
П1 3.55X 3.95П2 1.98
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Лацевич: Хохлов никогда не подчинялся приказам ставить кого-то в состав

Воспитанник "Динамо", полузащитник "Зенит-Ижевска" Станислав Лацевич рассказал о работе с бело-голубыми главного тренера Дмитрия Хохлова.
Фото: РИА Новости
- Хохлов никогда не подчинялся таким приказам, как было при Аджоеве. Знаю, когда Гурам работал в "Динамо", говорил ставить в состав сына. Хохлов в таких случаях отказывал: "Либо вы меня убираете, либо я выбираю состав - выбирайте". За свои слова отвечал, на него не влияли, - передает слова Лацевича Sport24.

22-летний атакующий полузащитник Станислав Лацевич является воспитанником системы "Динамо" и ранее выступал за вторую команду бело-голубых. Игрока привлекали к тренировкам главной команды, но он не принимал участия в матчах Российской премьер-лиги. Покинув "Динамо-2" в январе 2021 года, в сентябре Лацевич подписал контракт с "Зенит-Ижевском", за который провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.


Теги: Динамо Зенит-Ижевск Хохлов
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