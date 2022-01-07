- Хохлов никогда не подчинялся таким приказам, как было при Аджоеве. Знаю, когда Гурам работал в "Динамо", говорил ставить в состав сына. Хохлов в таких случаях отказывал: "Либо вы меня убираете, либо я выбираю состав - выбирайте". За свои слова отвечал, на него не влияли, - передает слова Лацевича Sport24.
22-летний атакующий полузащитник Станислав Лацевич является воспитанником системы "Динамо" и ранее выступал за вторую команду бело-голубых. Игрока привлекали к тренировкам главной команды, но он не принимал участия в матчах Российской премьер-лиги. Покинув "Динамо-2" в январе 2021 года, в сентябре Лацевич подписал контракт с "Зенит-Ижевском", за который провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Лацевич: Хохлов никогда не подчинялся приказам ставить кого-то в состав
Воспитанник "Динамо", полузащитник "Зенит-Ижевска" Станислав Лацевич рассказал о работе с бело-голубыми главного тренера Дмитрия Хохлова.
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