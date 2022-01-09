Источник: 4 игрока "Спартака-2" поедут на сборы с основой

Несколько игроков второй команды красно-белых вызваны на сборы основного состава.

Фото: РПЛ





С 17 по 29 января пройдет первый сбор "



После 18 туров РПЛ "Спартак" занимает 9-е место, набрав 23 очка. Перед новым главным тренером клуба поставлена задача попасть в еврокубки по итогам сезона.



Источник: Как сообщает источник, в число вызванных входят голкипер Даниил Марков, защитник Артем Гуца, полузащитник Дмитрий Маркитесов и форвард Владислав Шитов.С 17 по 29 января пройдет первый сбор " Спартака " в Дубае. Первый официальный матч красно-белые сыграют 25 февраля против ЦСКА После 18 туров РПЛ "Спартак" занимает 9-е место, набрав 23 очка. Перед новым главным тренером клуба поставлена задача попасть в еврокубки по итогам сезона.Источник: "Metaratings"