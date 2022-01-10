— Очевидно, что Федор хочет играть, сейчас именно футбол для него на первом месте. Если у него получится, то и для бело-голубых, и для сборной это будет большим плюсом, — цитируют Точилина "Известия".
Ранее появилась информация, что 31-летний Смолов в ближайшее время перейдёт из "Локомотива" в "Динамо". У нападающего истекает контракт с железнодорожниками в конце сезона, который стороны вряд ли будут продлевать.
В нынешнем сезоне Смолов забил семь голов в 15 матчах чемпионата России.
Точилин: если у Смолова получится, то и для "Динамо", и для сборной России это будет большим плюсом
Бывший футболист "Динамо" Александр Точилин прокомментировал информацию о скором переходе в клуб нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова.
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