"В "Уфу" по поводу Агаларова из "Локомотива" никто не обращался", - цитирует Газизова Sport24.
Сегодня появилась информация, что "Локомотив до конца трансферного окна попытается приобрести Агаларова. Сообщалось, что "железнодорожники" при этом не готовы платить 10 млн евро, которые "Уфа" хочет за футболиста.
В нынешнем сезоне Агаларов провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил голов, что является лучшим результатом в лиге. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 млн евро. Он перешел в "Уфу" два года назад из "Анжи".
Газизов: из "Локомотива" никто не обращался по поводу Агаларова
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе "Локомотива" к форварду уфимцев Гамиду Агаларову.
Фото: ФК "Уфа"