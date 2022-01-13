По информации источника, Семак считает Сутормина важным игроком обоймы и попросит руководство петербургского клуба продлить контракт с футболистом. Напомним, соглашение Сутормина с "Зенитом" рассчитано до конца текущего сезона.
Ранее СМИ сообщили, что к Сутормину проявляют интерес ЦСКА, "Рубин" и "Динамо". Эти клубы следят за развитием ситуации с контрактом игрока в "Зените".
Полузащитник Алексей Сутормин в текущем сезоне провел в составе "Зенита" 20 матчей во всех турнирах, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. В общей сложности за "Зенит" он сыграл в 83 матчах и забил 12 мячей.
Источник: Metaratings
Сутормин может перейти в ЦСКА, "Рубин" или "Динамо"
СМИ: Семак рассчитывает сохранить Сутормина в "Зените"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не планирует отпускать полузащитника Алексея Сутормина в другой клуб.
Фото: ФК "Зенит"