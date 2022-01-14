Из-за заражения Лаксальт пока не участвует в сборах "Динамо" в Катаре. Защитник находится на родине, в Уругвае. Вскоре он сдаст новый тест. Если результат будет отрицательным, в начале следующей недели игрок отправится на сборы "Динамо".
В нынешнем розыгрыше РПЛ Лаксальт принял участие в семи матчах и не отличился результативными действиями. Большую часть первой половины сезона он пропустил из-за травмы.
"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. От первого места, на котором находится "Зенит", москвичей отделяют два очка.
Источник: Sport24
Лаксальт не участвует в сборах "Динамо" из-за заражения коронавирусом
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт заразился коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме.
Фото: Sport24