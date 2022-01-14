По окончании сезона соглашения с "Зенитом" завершатся у вратарей Михаила Кержакова и Станислав Крицюка, защитника Ярослава Ракицкого, полузащитников Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Алексея Сутормина, а также форвардов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.
По данным источника, после общения с этими футболистами Семак даст свои рекомендации руководству "сине-бело-голубых" о том, с кем, по его мнению, необходимо продлить контракт.
"Зенит" с 13 января начал первый сбор в ОАЭ. Он продлится до 25 января. На зимний перерыв петербургский клуб ушел на 1-м месте в таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 38 очков. Также подопечные Семака вышли в плей-офф Лиги Европы, где в первом раунде сыграют против испанского "Бетиса".
Источник: Metaratings
Стало известно, когда Семак примет решение о продлении контрактов Дзюбы, Ракицкого и Оздоева
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак планирует во время зимних сборов провести индивидуальные беседы со всеми футболистами команды, у которых заканчиваются контракты летом 2022 года.
Фото: ФК "Зенит"