Феррейра отметил, что сторона Вагнера не контактировала с ЦСКА, как и с другими клубами из России.
"У нас не было контактов с ЦСКА. Мы не общались ни с каким из российских клубов", - заявил агент.
Напомним, что в конце минувшего года Вагнер Лав покинул казахстанский "Кайрат" по истечении срока действия контракта. 37-летний бразилец известен по выступлениям за московский ЦСКА, в котором провел значительную часть карьеры. В прессе появлялись данные о его возможном возвращении в клуб. При этом накануне СМИ сообщили, что Вагнер согласовал контракт с датским "Мидтьюлландом".
Источник: Спорт-Экспресс
Агент: Вагнер Лав не контактировал с ЦСКА
Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава, рассказал, мог ли игрок вернуться в московский клуб.
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