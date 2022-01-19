Как сообщает источник, клубы уже согласовали трансфер футболиста. Ростовчане заплатят Мельникова 500 тысяч долларов.
Мельников в этом сезоне дебютировал за основную команду "Спартака" в матче против "Уфы" в 16-м туре , на 76-й минуте заменив Александра Ломовицкого. Этот матч пока остался единственным для воспитанника красно-белых в РПЛ.
В матчах ФНЛ за "Спартак-2" на его счету в текущем сезоне 21 встреча, в которой он забил три мяча и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего полузащитника в 350 тысяч евро. Его контракт с клубом истекает летом 2023-го года.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Ростов" заплатит "Спартаку" за Мельникова 500 тысяч долларов
Полузащитник "Спартака" Степан Мельников скорее всего продолжит карьеру в "Ростове".
Фото: РПЛ