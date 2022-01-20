Как сообщает источник, "Спартак" подписал контракт с нападающим на три года.
Максимчук — воспитанник ЦПМФ "Рубин" Казань. За "Сатурн" он выступает с 2020-го года. В нынешнем сезоне на его счету 9 забитых мячей в розыгрыше ФНЛ-2. По оценке портала Transfermarkt стоимость 20-летнего форварда составляет 250 тысяч евро. Он сыграл 3 матча за юношескую сборную России.
После 18 туров РПЛ "Спартак" занимает 9-ю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 15 зачетных баллов.
Источник: Sport24
Источник: "Спартак" подписал форварда "Сатурна"
Форвард "Сатурна" Артур Максимчук стал игроком "Спартака".
Фото: "Сатурн"