Ранее Деспотовича отстранили от работы с основной командой "Рубина" и отправили в дубль. Руководство клуба сообщило футболисту, чтобы он искал себе новую команду. При этом расторгать контракт с Деспотовичем "Рубин" не готов из-за неустойки, которая может составить 1,5 миллиона евро.
Отмечается, что зарплата Деспотовича в "Рубине" составляет один миллион евро в год. Его контракт с казанским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович провел девять матчей. На счету 29-летнего серба один гол и одна результативная передача.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: "Рубин" не хочет расторгать контракт с Деспотовичем из-за неустойки
"Рубин" может продать форварда Джордже Деспотовича, но не готов расторгнуть с ним контракт.
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