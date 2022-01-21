— Новичков будет небольшое количество, но, надеюсь, один-два трансфера еще будет, — рассказал Слуцкий в эфире "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что 23-летний нападающий "Рубина" Иван Игнатьев в ближайшее время должен быть арендован "Крыльями Советов".
Казанский клуб после 18 туров Российской Премьер-лиги занимает в турнирной таблицы 10 место, набрав 22 очка. В ближайшем туре чемпионата после возобновления команда Слуцкого встретится с "Зенитом" в гостях.
Источник: "Крылья Советов" договорились об аренде Ивана Игнатьева
Слуцкий: надеюсь, один-два трансфера у "Рубина" еще будет
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий надеется, что в зимнее трансферное окно клуб подпишет 2-3 футболистов.
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