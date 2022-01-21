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15:30
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Лидс
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НьюкаслНе начат
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Манчестер Юнайтед
18:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.05X 3.8П2 3.5
Брентфорд
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.95X 3.05П2 2.7
Саутгемптон
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 9.2X 6П2 1.3

Чемпионат Испании. Примера

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Леванте
16:00
КадисНе начат
П1 1.82X 3.6П2 4.7
Вильярреал
18:15
МальоркаНе начат
П1 1.41X 4.9П2 8
Севилья
20:30
СельтаНе начат
П1 1.92X 3.4П2 4.4
Атлетико
23:00
ВаленсияНе начат
П1 1.46X 4.6П2 7.4

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МатчиТаблицаНовости2021/22
Дженоа
17:00
УдинезеНе начат
П1 3.75X 3.3П2 2.14
Интер
20:00
ВенецияНе начат
П1 1.11X 10П2 24
Лацио
22:45
АталантаНе начат
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Гройтер Фюрт
17:30
МайнцНе начат
П1 4.7X 3.75П2 1.78
Байер
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.46X 5П2 6.4
Фрайбург
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.03X 3.45П2 3.9
Боруссия М
17:30
УнионНе начат
П1 2.44X 3.3П2 3.05
Хоффенхайм
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 3.3X 4.1П2 2.03
Бохум
20:30
КёльнНе начат
П1 3.2X 3.55П2 2.25

Чемпионат Франции. Лига 1

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Брест
19:00
ЛилльНе начат
П1 3.25X 3.4П2 2.28
Ланс
23:00
МарсельНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.75

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Слуцкий: надеюсь, один-два трансфера у "Рубина" еще будет

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий надеется, что в зимнее трансферное окно клуб подпишет 2-3 футболистов.
Фото: Getty Images
— Новичков будет небольшое количество, но, надеюсь, один-два трансфера еще будет, — рассказал Слуцкий в эфире "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что 23-летний нападающий "Рубина" Иван Игнатьев в ближайшее время должен быть арендован "Крыльями Советов".

Казанский клуб после 18 туров Российской Премьер-лиги занимает в турнирной таблицы 10 место, набрав 22 очка. В ближайшем туре чемпионата после возобновления команда Слуцкого встретится с "Зенитом" в гостях.

Источник: "Крылья Советов" договорились об аренде Ивана Игнатьева


Теги: Рубин Слуцкий
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