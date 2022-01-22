Терюшков: "Химки" в ближайшее время решат вопрос по запрету на регистрацию новичков

Член наблюдательного совета "Химок" прокомментировал запрет на регистрацию новичков, который РФС наложил на клуб.

Фото: ТАСС





Ранее стало известно, что подмосковному клубу запретили регистрировать новичков в связи с долгами "Химок" за посреднические услуги перед Joint Industries Limited Partnership. Запрет будет снят после того, как подмосковный клуб выплатит всю сумму задолженности.



Напомним, зимой "Химки" подписали уже четырех новичков: Юрия



Команда Игоря Черевченко ушла на зимний перерыв на последнем месте в РПЛ. В активе "Химок" 14 очков после 18 туров, а отставание от зоны стыковых матчей составляет 4 очка. "Там ничего такого нет, традиционно у многих возникает такой вопрос. В ближайшее время все решим, вопросов никаких нет. Думаю, что в течение ближайших двух недель закроем эту текущую тему", - цитирует Терюшкова ТАСС Ранее стало известно, что подмосковному клубу запретили регистрировать новичков в связи с долгами "Химок" за посреднические услуги перед Joint Industries Limited Partnership. Запрет будет снят после того, как подмосковный клуб выплатит всю сумму задолженности.Напомним, зимой "Химки" подписали уже четырех новичков: Юрия Жиркова , Захара Волкова, Неманью Главчича и Павла Мамаева.Команда Игоря Черевченко ушла на зимний перерыв на последнем месте в РПЛ. В активе "Химок" 14 очков после 18 туров, а отставание от зоны стыковых матчей составляет 4 очка.